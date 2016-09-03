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ХРОНОГРАФ

На фестивале "Молочная страна" уфимцы потратили более 5 млн. руб.

Кристина ДЕЙНЕКО // 03.09.2016
Администрация Уфы сообщает, что в общей сложности было продано около 44 тонн цельномолочной продукции, порядка 4,5 тонн сливочного масла, и более 3 тонн сыров.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в Уфе прошел фестиваль "Молочная страна". За шесть лет жители города не только полюбили этот праздник, но и приглашают на него гостей из других регионов Башкирии. 

На площади Салавата Юлаева "яблоку негде было упасть". Желающих попробовать бесплатное молоко и купить свежие продукты, было немало. На входе горожан ждал приветственный стакан молока. Говорят, что пенсионеры брали по несколько стаканов и переливали это все в заранее подготовленные бутылки. Я не думаю, что это от жадности, напиток был и правда вкусным. В магазинах пакет молока стоит более 40 рублей, а на фестивале его раздавали бесплатно. 

Что касается развлекательной программы, то на сцене выступали: симфонический оркестр, солисты Башкирского театра оперы и балета. Работало 20 интерактивных площадок, молочное кафе, почта и мастерские, сообщает уфимская мэрия.

На "Молочной ярмарке" свою продукцию представили 27 ведущих производителей республики. Торговля шла хорошо, было реализовано и продегустировано почти 44 тонны цельномолочной продукции, порядка 4,5 тонн сливочного масла, свыше 2,7 тонн твердых сыров, 0,7 тонны мягких сыров и сырных продуктов, 1,9 тонны мороженого, 15 тысяч банок сгущенного молока, более 4,5 тонн кумыса и 1 тонна козьего молока. Всего уфимцы потратили 5,3 млнублей.

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