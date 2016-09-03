В школе молодого журналиста Башкирии открылся новый учебный год

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За три года ее выпускниками стали 130 человек

Школа молодого журналиста РБ (ШМЖ) объявила новый набор слушателей на осенне-зимний курс 2016 года и пригласила всех желающих подать заявку! Лекции будут проходить с сентября по декабрь 2016 года. Школа открывает свои двери для начинающих журналистов и корреспондентов студенческих СМИ, представителей пресс- служб ВУЗов и СУЗов, молодежных и студенческих организаций, студентов "журфаков", а также студентов всех специальностей, которые мечтают стать журналистами. Участие в проекте могут принять молодые люди от 17 до 25 лет.

- Опыт реализации проекта показал, что школа молодого журналиста РБ заняла свою нишу и необходима молодежи республики. В сентябре стартует обучение в Уфе. Приглашаю редакции средств массовой информации к сотрудничеству. В обучении могут принять участие студенты абсолютно всех вузов, - рассказала руководитель ШМЖ Елена Арямнова. - Я считаю, что мы вместе должны расширять горизонты мировоззрения. Изюминкой этого года станет участие в проекте общественных деятелей, политиков, представителей общественных и молодежных организаций. Они расскажут ученикам о своей деятельности, перспективах и задачах, секретах успеха. Также для слушателей пройдут практикумы по проектной деятельности.

Выпускник ШМЖ получает сертификат об обучении в проекте, а также диплом о получении дополнительного образования государственного образца по программе «Школа молодого журналиста и связей с общественностью» продолжительностью 72 часа в вузах-партнерах. Слушатели ШМЖ смогут послушать лекции и мастер-классы известнейших медиа-менеджеров, практикующих журналистов и руководителей пресс-служб госорганов республики. Для них будут проводиться семинары и журналистские игры, дискуссии и творческие конкурсы. Кроме этого, планируются экскурсии в редакции газет, журналов, Интернет-изданий, на телевидение и радио, участие в пресс-конференциях и различных мероприятиях.

Заявки принимаются до 15 сентября 2016 года. Заполнить анкету необходимо по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnLjSwygLUh25JP6Nps1dHGGkZqTi4boOqZAGrgxzTYzCWUA/viewform.