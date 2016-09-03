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3 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В школе молодого журналиста Башкирии открылся новый учебный год// 03.09.2016
За три года ее выпускниками стали 130 человек
Школа молодого журналиста РБ (ШМЖ) объявила новый набор слушателей на осенне-зимний курс 2016 года и пригласила всех желающих подать заявку! Лекции будут проходить с сентября по декабрь 2016 года. Школа открывает свои двери для начинающих журналистов и корреспондентов студенческих СМИ, представителей пресс- служб ВУЗов и СУЗов, молодежных и студенческих организаций, студентов "журфаков", а также студентов всех специальностей, которые мечтают стать журналистами. Участие в проекте могут принять молодые люди от 17 до 25 лет.
Выпускник ШМЖ получает сертификат об обучении в проекте, а также диплом о получении дополнительного образования государственного образца по программе «Школа молодого журналиста и связей с общественностью» продолжительностью 72 часа в вузах-партнерах. Слушатели ШМЖ смогут послушать лекции и мастер-классы известнейших медиа-менеджеров, практикующих журналистов и руководителей пресс-служб госорганов республики. Для них будут проводиться семинары и журналистские игры, дискуссии и творческие конкурсы. Кроме этого, планируются экскурсии в редакции газет, журналов, Интернет-изданий, на телевидение и радио, участие в пресс-конференциях и различных мероприятиях.
Заявки принимаются до 15 сентября 2016 года. Заполнить анкету необходимо по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnLjSwygLUh25JP6Nps1dHGGkZqTi4boOqZAGrgxzTYzCWUA/viewform.
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