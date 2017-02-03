Уфимка взыскала с туркомпании компенсацию за испорченный отдых в Крыму

Ольга КОРЗИК

Она взыскала с компании более 50 тысяч рублей.

В Кировском районном суде Уфы завершилось рассмотрение дела по иску уфимки к ООО «Национальная Туристическая компания Интурист». Об этом рассказали в пресс-службе суда. Женщина просила взыскать с компании компенсацию за испорченный отдых.

Как следует из материалов дела, в июне прошлого года она купила у ООО «Туртайм» туристическую путевку на курорт Симеиз (Крым). В договоре было прописано, что компания обязуется оказать истцу услуги по бронированию и оплате тура, сформированного туроператором – ООО «НТК Интурист».

Тур включал в себя авиаперелет и размещение двух туристов в номере с балконом, а также санузлом и душем. Турагент уверил женщину, что номер будет именно таким, как на представленном фото. Однако заселили женщину в совершенно другой номер: без балкона, а санузел с душем был общим на несколько номеров.

Женщина отказалась проживать в этом номере и при первой возможности съехала. Но на этом ее неприятности не закончились: в день возвращения оказалось, что рейс перенесен более чем на сутки. Ждать его она не могла, так как срочно нужно было выйти на работу, поэтому ей пришлось купить билеты за свой счет на ближайший рейс другой авиакомпании.

Она просила взыскать с «Интуриста» стоимость тура – 46 тыс руб, а также неустойку и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил ее требования частично: взыскал с компании половину стоимости тура – 23 тыс руб, а также 23 тыс руб неустойки, 5 тыс руб. – за моральный вред, а также компенсацию на услуги адвокатов.