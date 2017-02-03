В Уфе вынесли штраф за травму сотрудника на ледовом городке

Злата ЗУКОВИЧ

ООО «ЖЭУ- Шакша» оштрафовали на 222 тысячи рублей.

Фото: git03.rostrud.ru

Гострудинспекцией завершено расследование несчастного случая, происшедшего 7 декабря прошлого года со слесарем-сантехником ООО «ЖЭУ- Шакша» на территории строительства ледового городка на улице Мелеузовская в Уфе, сообщается на официальном сайте инспекции..

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ- Шакша» при проведении погрузочно-разгрузочных работ поскользнулся и упал с кузова грузового автомобиля «КАМАЗ», в результате чего сломал левое бедро со смещением отломков, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.

Работодатель в срок о получении сотрудником травмы не сообщил, меры к организации расследования несчастного случая не принял. Виновников оштрафовали на сумму 222 тысячи рублей.