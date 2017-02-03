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ХРОНОГРАФ
В Уфе вынесли штраф за травму сотрудника на ледовом городке// 03.02.2017
ООО «ЖЭУ- Шакша» оштрафовали на 222 тысячи рублей.
Фото: git03.rostrud.ru
Гострудинспекцией завершено расследование несчастного случая, происшедшего 7 декабря прошлого года со слесарем-сантехником ООО «ЖЭУ- Шакша» на территории строительства ледового городка на улице Мелеузовская в Уфе, сообщается на официальном сайте инспекции..
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ- Шакша» при проведении погрузочно-разгрузочных работ поскользнулся и упал с кузова грузового автомобиля «КАМАЗ», в результате чего сломал левое бедро со смещением отломков, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Работодатель в срок о получении сотрудником травмы не сообщил, меры к организации расследования несчастного случая не принял. Виновников оштрафовали на сумму 222 тысячи рублей.
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