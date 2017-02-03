В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе

Ольга КОРЗИК

МУП «Уфаводоканал» предупредило о плановых отключениях воды.

МУП «Уфаводоканал» сообщило о том, что на следующей неделе будет проводить ремонтные работы в Октябрьском, Демском и Калининском районах Уфы. В связи с чем в нескольких домах будет отключено холодное водоснабжение.

Вторник, 7 февраля.

Октябрьский район:

В связи с врезкой вновь построенного водопровода по улице Российская с 10.00 по 23.00 будет отключена вода по следующим адресам:

ул. Российская 163/5 ,

ул. Российская 161/3,

ул. Нуриева 23.

Демский район:

Для замены глухого фланца Д-150 мм на участке водопроводной трубы Д=150мм по ул. Альшеевская будет отключена холодная вода с 11.00 до 16.00 у следующих потребителей:

ул.Альшеевская 10,12,14,14а

ул.Ухтомского 21

ул.Альшеевская 20а

ул.Ухтомского 27

ул.Ухтомского 21/1

ул.Альшеевская 11

Четверг, 9 февраля:

Калининский район

Для замены пожарного гидранта (ПГ) Д=100мм по ул. Ферина, 8/1 и 10/1 с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1

Демский район

Для проведения ремонтных работ по замене пожарного гидранта по ул. Таллинская, 4 в с 13:00 до 17.00 будет отключена холодная вода:

ул. Правды 11, 13

ул. Дагестанская 5

ул. Левитана 3, 5, 7, 7а, 9, 9а

ул. Таллинская 4

ул. Левитана 7/1