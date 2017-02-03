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6 февраля, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе// 03.02.2017
МУП «Уфаводоканал» предупредило о плановых отключениях воды.
МУП «Уфаводоканал» сообщило о том, что на следующей неделе будет проводить ремонтные работы в Октябрьском, Демском и Калининском районах Уфы. В связи с чем в нескольких домах будет отключено холодное водоснабжение.
Вторник, 7 февраля.
Октябрьский район:
В связи с врезкой вновь построенного водопровода по улице Российская с 10.00 по 23.00 будет отключена вода по следующим адресам:
ул. Российская 163/5 ,
ул. Российская 161/3,
ул. Нуриева 23.
Демский район:
Для замены глухого фланца Д-150 мм на участке водопроводной трубы Д=150мм по ул. Альшеевская будет отключена холодная вода с 11.00 до 16.00 у следующих потребителей:
ул.Альшеевская 10,12,14,14а
ул.Ухтомского 21
ул.Альшеевская 20а
ул.Ухтомского 27
ул.Ухтомского 21/1
ул.Альшеевская 11
Четверг, 9 февраля:
Калининский район
Для замены пожарного гидранта (ПГ) Д=100мм по ул. Ферина, 8/1 и 10/1 с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1
Демский район
Для проведения ремонтных работ по замене пожарного гидранта по ул. Таллинская, 4 в с 13:00 до 17.00 будет отключена холодная вода:
ул. Правды 11, 13
ул. Дагестанская 5
ул. Левитана 3, 5, 7, 7а, 9, 9а
ул. Таллинская 4
ул. Левитана 7/1
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