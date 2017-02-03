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3 февраля, пятница
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ХРОНОГРАФ
Мужчину из Башкирии, выпавшего из окна, показали на федеральном телеканале// 03.02.2017
Потерпевший получил травмы и остался жив.
Фото: ren.tv
Инцидент произошел вчера, 2 февраля, в Стерлитамаке. Очевидцы сняли на камеру, как мужчина провисел за окном три минуты и сорвался вниз. На видео повисшего человека схватили люди, которые были в комнате и попытались затащить в квартиру, однако этого сделать не удалось.
Мужчина сорвался вниз на покрывало, которое растянули внизу сердобольные соседи. В социальных сетях сообщают, что мужчина получил травмы, но выжил.
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