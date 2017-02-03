Мужчину из Башкирии, выпавшего из окна, показали на федеральном телеканале

Злата ЗУКОВИЧ

Потерпевший получил травмы и остался жив.

Фото: ren.tv

Инцидент произошел вчера, 2 февраля, в Стерлитамаке. Очевидцы сняли на камеру, как мужчина провисел за окном три минуты и сорвался вниз. На видео повисшего человека схватили люди, которые были в комнате и попытались затащить в квартиру, однако этого сделать не удалось.

Мужчина сорвался вниз на покрывало, которое растянули внизу сердобольные соседи. В социальных сетях сообщают, что мужчина получил травмы, но выжил.