Минлесхоз Башкирии: Вопрос о закрытии лимонария не рассматривается

Ольга КОРЗИК

В ведомстве отмечают, что в настоящее время решается вопрос о границах его территории.

Министерство лесного хозяйства Башкирии сообщило о том, что вопрос о закрытии уфимского лимонария не рассматривается и рассматриваться не будет.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время создана рабочая группа, которая должна решить вопрос о границах территории лимонария, так как по данным Государственного лесного реестра (ГЛР) границы одни, а Государственного кадастра недвижимости (ГКН) –другие. При этом площадь одинаковая.

- По итогам решений рабочей группы учетные данные ГЛР и ГКН будут приведены в соответствие, - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент ведется ремонт здания лимонария, для этого выделено финансирование, а также подана заявка на включение лимонария в перечень 100 объектов к 100-летнему юбилею республики.

Напомним, что в январе в интернете появилась петиция к главе республики Рустэму Хамитову и руководителю Русского географического общества Сергею Шойгу. Уфимцы сообщали, что над лимонарием нависла угроза закрытия и просили сохранить его. Петицию подписали почти 8 тысяч человек.

Уфимский лимонарий – самый крупный в России. В теплице общей площадью 1 га выращиваются и плодоносят 1,3 тыс деревьев. В год удается собрать 20-22 тонны урожая. В коллекции хозяйства имеются более 500 видов тропических и субтропических древесных, кустарниковых, травянистых растений.