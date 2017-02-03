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ХРОНОГРАФ
Минлесхоз Башкирии: Вопрос о закрытии лимонария не рассматривается// 03.02.2017
В ведомстве отмечают, что в настоящее время решается вопрос о границах его территории.
Министерство лесного хозяйства Башкирии сообщило о том, что вопрос о закрытии уфимского лимонария не рассматривается и рассматриваться не будет.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время создана рабочая группа, которая должна решить вопрос о границах территории лимонария, так как по данным Государственного лесного реестра (ГЛР) границы одни, а Государственного кадастра недвижимости (ГКН) –другие. При этом площадь одинаковая.
- По итогам решений рабочей группы учетные данные ГЛР и ГКН будут приведены в соответствие, - уточнили в пресс-службе.
Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент ведется ремонт здания лимонария, для этого выделено финансирование, а также подана заявка на включение лимонария в перечень 100 объектов к 100-летнему юбилею республики.
Напомним, что в январе в интернете появилась петиция к главе республики Рустэму Хамитову и руководителю Русского географического общества Сергею Шойгу. Уфимцы сообщали, что над лимонарием нависла угроза закрытия и просили сохранить его. Петицию подписали почти 8 тысяч человек.
Уфимский лимонарий – самый крупный в России. В теплице общей площадью 1 га выращиваются и плодоносят 1,3 тыс деревьев. В год удается собрать 20-22 тонны урожая. В коллекции хозяйства имеются более 500 видов тропических и субтропических древесных, кустарниковых, травянистых растений.
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