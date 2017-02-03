Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН

Глава Башкирии провел совещание по вопросам повышения рождаемости.

Фото: glavarb.ru

Вчера, 2 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам повышения рождаемости в регионе. Говоря о ситуации, он в том числе высказался о возможном слиянии Республиканского перинатального центра и роддома № 4.

- В первую очередь, нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы существенно её укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточения сил на этом направлении. Здесь тоже есть что обсуждать, в том числе в части слияния или отдельной работы медицинских учреждений. Это вопрос, в котором нельзя рубить с плеча. Здесь всё нужно ещё раз просчитывать.

Напомним, что вопрос о слиянии Республиканского перинатального центра и роддома № 4 вызвал неоднозначную реакцию среди сотрудников, в том числе это было связано с необходимостью провести кадровую реорганизацию учреждений. Понятно, что кто-то из руководителей двух лечебных учреждений должен будет перейти в заместители. Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, рассказал, что именно этой причиной и была искусственно вызвана волна недовольства среди сотрудников.