|
3 февраля, пятница
|
ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе// 03.02.2017
Глава Башкирии провел совещание по вопросам повышения рождаемости.
Фото: glavarb.ru
Вчера, 2 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам повышения рождаемости в регионе. Говоря о ситуации, он в том числе высказался о возможном слиянии Республиканского перинатального центра и роддома № 4.
- В первую очередь, нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы существенно её укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточения сил на этом направлении. Здесь тоже есть что обсуждать, в том числе в части слияния или отдельной работы медицинских учреждений. Это вопрос, в котором нельзя рубить с плеча. Здесь всё нужно ещё раз просчитывать.
Напомним, что вопрос о слиянии Республиканского перинатального центра и роддома № 4 вызвал неоднозначную реакцию среди сотрудников, в том числе это было связано с необходимостью провести кадровую реорганизацию учреждений. Понятно, что кто-то из руководителей двух лечебных учреждений должен будет перейти в заместители. Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, рассказал, что именно этой причиной и была искусственно вызвана волна недовольства среди сотрудников.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
24.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Салават Сагитов: Никто никого не увольняет
31.01.2017 // ПЕРСОНА
Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
03.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин
03.02.2017 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»
03.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
03.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте