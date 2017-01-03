Башкирия – лидер в ПФО по рождаемости

Ольга КОРЗИК

За 11 месяцев прошлого года в регионе родилось 51,4 тысяч детей.

Башкирия по итогам 11 месяцев прошлого года стала лидером в Приволжском федеральном округе по числу новых жителей региона. В регионе с января по ноябрь 2016 года родилось 51,42 тыс. детей, следует из данных Башстата. На втором мете – Татарстан (51,28 тыс. детей), на третьем – Самарская область (37,13 тыс. детей).

Между тем, в 2016 году в регионе родилось меньше детей, чем в 2015, когда эта цифра составила 53,59 тыс.