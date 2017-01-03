Жители Башкирии, объявившие голодовку на Красной площади, вернулись домой

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Они прекратили голодовку.

Жители Чишминского района Башкирии, которые 19 декабря объявили голодовку на Красной площади в Москве, 24 декабря вернулись домой, и сообщили о завершении голодовки.

- Они сходили в приемную аппарата президента России, а также им позвонили из правительства Башкирии, пообещали, что их вопросом будут заниматься, а эта проблема не останется без внимания. Они поверили, и вернулись домой, - рассказал «Медиакорсети» представитель регионального отделения партии «Яблоко» Рустэм Мулюков.

Однако, если требования инициативной группы не будут выполнены, они намерены вновь поехать в Москву и объявить голодовку.

- Огромное спасибо от нас всех уполномоченному правительства РБ при президенте РФ Артуру Шайнурову за оказанную помощь и поддержку. Наконец-то, после долгого разговора с Артуром Альбертовичем, поверив, что наконец-то справедливость восторжествует, что наши просьбы услышаны, беспокоясь о здоровье наших членов инициативной группы, было принято решение прекратить голодовку. Если наши требования руководству РБ об отставке главы Чишминского района не будут выполнены, мы намерены еще раз и еще раз приезжать в столицу нашей Родины. Ведь здесь только, кажется, мы нашли понимание и поддержку. Люди в районе ждут нас с большой надеждой. Если этого не произойдет, если справедливость не восторжествует, если, наконец-то не возглавит наш район достойный, настоящий патриот, люди готовы вновь собрать последние деньги, приехать в Москву, объявив голодовку в протест, - сказала одна из участниц инициативной гргуппы Зульфия Ибрагимова.

Напомним, что 19 декабря 11 жителей Чишминского района Башкирии на Красной площади в Москве объявили голодовку. Таким образом, они требовали отставки главы района Флюра Уразметова. Люди хотели обратить внимание на то, что в их районе не ремонтируются дороги, колхозы доведены до банкротства, а также на нарушения, связанные с земельными паями.