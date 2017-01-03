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ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Фольксваген Джетта» столкнулась с большегрузом: один человек погиб// 03.01.2017
ДПТ произошло вчера в Туймазинском районе.
Вчера, 2 января, в туймазинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии. Авария произошла в Туймазинском районе на 1348 км. автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
- По предварительной информации, мужчина за рулем автомашины «Фольксваген Джетта» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Скания». В результате автоаварии 61-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, следует из сообщения ГИБДД.
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