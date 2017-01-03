|
6 января, пятница
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе горела квартира в многоэтажке: эвакуировано 25 человек// 03.01.2017
Причины пожара уточняются.
Фото: МЧС по РБ
Вечером, 2 января, в уфимской девятиэтажке по улице Революционной загорелась квартира, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Информация о пожаре поступила в 17.54. Полностью ликвидировать его удалось в 19.56. Как уточнили в МЧС, «из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 25 человек». Причины пожара уточняются.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.01.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" одержал победу над "Ак Барсом" по буллитам
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Стала известна причина смерти женщины в уфимском цирке
05.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области
05.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Кредо убийцы» стартует в IMAХ 3D
05.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Сегодня «Салават Юлаев» ждёт очередное «зелёное дерби»
04.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии два города стали территориями опережающего развития
04.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы просит жителей сообщить о местах, где не убраны снег и наледь
04.01.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте