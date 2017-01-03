В Уфе горела квартира в многоэтажке: эвакуировано 25 человек

Ольга КОРЗИК

Причины пожара уточняются.

Фото: МЧС по РБ

Вечером, 2 января, в уфимской девятиэтажке по улице Революционной загорелась квартира, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Информация о пожаре поступила в 17.54. Полностью ликвидировать его удалось в 19.56. Как уточнили в МЧС, «из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 25 человек». Причины пожара уточняются.