Прокуратура Башкирии: Поправки в скандальный земельный закон несут признаки коррупции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ограничение прав многодетных семей на получение земельных участков также нарушают нормы федерального законадательства

Сегодня, 2 декабря, в Уфе состоялось заседание рабочей группы Госсобрания РБ по земельному законодательству. На нем в очередной раз рассматривались уже нашумевшие поправки в закон «О регулировании земельных отношений». Как нам стало известно, свои замечания по поводу изменений, которые сильно ограничивают права многодетных семей на получение бесплатных земельных участков, внесла прокуратура Башкирии.

Государево око не согласно с тем, что законопроектом предполагается отказ в постановке на учёт в целях предоставления земельного участка многодетным семьям, у которых уже есть участки для строительства или подсобного хозяйства. В надзорном органе напоминают, что статья 51 Жилищного кодекса Российской Федерации не принимает во внимание наличие или отсутствие земельного участка для определения критерия нуждаемости.

Более того, статья 56 Жилищного кодекса РФ, определяющая порядок снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, специально оговаривает, что даже прямое предоставление многодетной семье земельного участка, не влечёт утраты ею статуса нуждающейся в жилом помещении.

В заключении Башпрокуратуры, направленном в адрес председателя аграрного комитета Госсобрания Башкирии Расуля Гусманова говорится, что федеральный законодатель однозначно указывает на обязательное согласие заявителя на замену предоставления земельного участка на меру социальной поддержки, а отказ от земельного участка в соотвествующем регламенте может и отсутствовать.