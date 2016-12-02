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ХРОНОГРАФ

Прокуратура Башкирии: Поправки в скандальный земельный закон несут признаки коррупции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.12.2016
Ограничение прав многодетных семей на получение земельных участков также нарушают нормы федерального законадательства

Сегодня, 2 декабря, в Уфе состоялось заседание рабочей группы Госсобрания РБ по земельному законодательству. На нем в очередной раз рассматривались уже нашумевшие поправки в закон «О регулировании земельных отношений». Как нам стало известно, свои замечания по поводу изменений, которые сильно ограничивают права многодетных семей на получение бесплатных земельных участков, внесла прокуратура Башкирии.

Государево око не согласно с тем, что законопроектом предполагается отказ в постановке на учёт в целях предоставления земельного участка многодетным семьям, у которых уже есть участки для строительства или подсобного хозяйства. В надзорном органе напоминают, что статья 51 Жилищного кодекса Российской Федерации не принимает во внимание наличие или отсутствие земельного участка для определения критерия нуждаемости.

Более того, статья 56 Жилищного кодекса РФ, определяющая порядок снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, специально оговаривает, что даже прямое предоставление многодетной семье земельного участка, не влечёт утраты ею статуса нуждающейся в жилом помещении.

В заключении Башпрокуратуры, направленном в адрес председателя аграрного комитета Госсобрания Башкирии Расуля Гусманова говорится, что федеральный законодатель однозначно указывает на обязательное согласие заявителя на замену предоставления земельного участка на меру социальной поддержки, а отказ от земельного участка в соотвествующем регламенте может и отсутствовать.

- По аналогичным основаниям противоречит федеральному законодательству проектируемое положение о том, что получение мер государственной и (или) муниципальной поддержки для улучшения жилищных условий влечёт снятие с учета в качестве нуждающегося в земельном участке, - говорится в заключении Башпрокуратуры. - Понятие «меры социальной поддержки» в данном контексте не соответствует принципу правовой определенности, что свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора в тексте законопроекта. Указанные изменения вводят для многодетных семей не предусмотренное федеральным законодательством ограничение права на бесплатное получение в собственность земельного участка.

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