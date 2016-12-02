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ХРОНОГРАФ

В Уфе прошли «Медиасмыслы»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.12.2016
Молодым журналистам рассказали о специфике текстов для социальных сетей, правилах написания заголовков

Фото: Елена Арямнова

Вчера, 1 декабря в Уфе состоялся мастер-класс «Медиасмыслы», на который собрались представители молодёжной медиа-среды республики.

Во всемирный день борьбы со СПИДом  организаторы решили обсудить вопрос специфики освещения данной проблемы в молодежных медиа. С начинающими журналистами встретился главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. Эксперт подробно рассказал о способах заражения, возможностях лечения, этических и психологических проблемах взаимодействия общества и человека с положительным ВИЧ-статусом, стереотипах, с которыми сталкиваются  люди.

- При написании материалов, касающихся данной темы, журналисты должны руководствоваться главным правилом – «Не навреди». Журналисты пытаются любыми силами вытащить из темы ВИЧ/СПИД сенсацию, - отметил Рафаэль Яппаров. - Журналисты мало обращаются к конкретным людским судьбам. Вот почему в нашем обществе до сих пор бытуют штампы. Многие даже не знают, что с этим диагнозом при правильном лечении люди могут жить и болезнь не является приговором. Мы рекомендуем регулярно сдавать анализы для определения своего статуса».

Для юнкорров были проведены и  мастер-классы. Своим опытом поделились  молодые журналисты - участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» - Марианна Швецова и Анна Лехмус.

- Главной целью мастер-классов является вовлечение молодёжи в работу СМИ, повышение качества работы молодёжных медиа. Тренеры рассказали о специфике текстов для социальных сетей, правилах написания заголовков, а  также провели коммуникационные игры, - рассказала нам руководитель Школы молодого журналиста РБ Елена Арямнова.

 



 

 

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