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2 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе прошли «Медиасмыслы»// 02.12.2016
Молодым журналистам рассказали о специфике текстов для социальных сетей, правилах написания заголовков
Фото: Елена Арямнова
Вчера, 1 декабря в Уфе состоялся мастер-класс «Медиасмыслы», на который собрались представители молодёжной медиа-среды республики.
Во всемирный день борьбы со СПИДом организаторы решили обсудить вопрос специфики освещения данной проблемы в молодежных медиа. С начинающими журналистами встретился главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. Эксперт подробно рассказал о способах заражения, возможностях лечения, этических и психологических проблемах взаимодействия общества и человека с положительным ВИЧ-статусом, стереотипах, с которыми сталкиваются люди.
Для юнкорров были проведены и мастер-классы. Своим опытом поделились молодые журналисты - участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» - Марианна Швецова и Анна Лехмус.
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