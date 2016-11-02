Садоводов Башкирии попросили высказаться о новом федеральном законе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Госдуме начинается обсуждение проекта закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве».

Фото: Азат Гиззатуллин

По примерным оценкам экспертов, дачников у нас в стране - 60 млн. Почти полстраны. В советские времена людям выделяли шесть соток за городом, где они выращивали урожай для собственных нужд. Но в России до сих пор не было нормального закона, который бы регулировал все права садоводов и огородников. В конце августа текущего года правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Об основных нововведениях сегодня на заседании рабочей группы Госсобрания Башкирии рассказал председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов.

Новая реформа вводит два типа домов: дачный и садовый. Для строительства садового дома не нужно разрешений, но и функция его скромная: только для временного проживания. Приехали - вскопали грядку - переночевали - уехали домой.

А вот на даче можно жить постоянно и даже прописаться. На ее строительство нужно будет получать разрешение. Но не сейчас. До 2020 года действует «дачная амнистия» - и пройти все бюрократические процедуры пока можно в упрощенной форме.

- Законопроектом предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества), - отметил Расул Гусманов. – Стоит сказать, что на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

В проекте закона также четко прописано, какие именно виды взносов могут собираться в садовом или дачном товариществе (вступительные, членские и целевые) и на что конкретно каждая разновидность взносов может быть потрачена.

Еще одно новшество, которое вряд ли порадует садоводов. Региональным властям хотят дать право ограничивать размеры, высоту и этажность и садовых, и дачных домов - в соответствии с местным градостроительным регламентом. Как бы от таких «упрощений» хуже не стало... Есть и другие отрицательные моменты. Вызывает сомнение правомерность и целесообразность передачи общего имущества в собственность членам товарищества, которые не являются собственниками земельных участков, особенно арендаторам.

Интересы садоводов Башкирии во время рассмотрения законопроекта в Госдуме будет представлять председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Ринат Мигранов. По его мнению, сегодня крайне важно собрать все замечания и предложения по обсуждаемой теме.