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ХРОНОГРАФ
Власти Башкирии запретили проводить в Уфе гей-парад// 02.11.2016
Ранее ЛГБТ-активисты подали уведомление на проведение шествия и двух митингов в защиту прав секс-меньшинств.
Николаю Алексееву, Ярославу Евтушенко и Софье Михайловой, ранее подавшим уведомления о проведении в Уфе гей-парада и двух митингов, отказали в проведении публичных мероприятий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правительство Башкирии.
При этом кабмин Башкирии перед вынесением решения проконсультировался с администрацией Уфы, где получил рекомендацию отказать в проведении публичных выступлений ЛГБТ-активистов. Основным доводом администрации стало то, что маршрут, по которому собирались пройти 600 представителей секс-меньшинств, лежит рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.
- Что касается скверов, то они являются местами отдыха, а не местом для проведения публичных акций, - цитирует заместителя главы города Искандера Сираева издание «Коммерсант».
Напомним российские ЛГБТ-активисты планировали устроить в Уфе парад на улице Пушкина, и два митинга в Театральном сквере и сквере имени Маяковского.
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