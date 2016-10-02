Проект из Башкирии победил во Всероссийском конкурсе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Награду в Сочи получила программа по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений

Башкирский проект признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны. Всего для участия в конкурсе было подано 302 заявки из 68 регионов страны. Проект госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям был отобран организаторами конкурса в номинацию «Создание комфортных условий проживания» - сообщает пресс – служба регионального правительства.

Суть проекта заключается в оснащении автономными пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и малоимущие многодетные семьи. Напомним, что это решение было принято правительством республики после увеличения в этом году пожаров с групповой гибелью детей, проживавших в неблагополучных семьях. При этом за три месяца с момента установки извещателей гибели детей на пожарах в республике не допущено.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козак, наиболее успешные практики, представленные на конкурс, необходимо внедрять на всей территории страны.



