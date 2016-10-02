|
2 октября, воскресенье
|
ХРОНОГРАФ
Проект из Башкирии победил во Всероссийском конкурсе// 02.10.2016
Награду в Сочи получила программа по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений
Башкирский проект признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны. Всего для участия в конкурсе было подано 302 заявки из 68 регионов страны. Проект госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям был отобран организаторами конкурса в номинацию «Создание комфортных условий проживания» - сообщает пресс – служба регионального правительства.
Суть проекта заключается в оснащении автономными пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и малоимущие многодетные семьи. Напомним, что это решение было принято правительством республики после увеличения в этом году пожаров с групповой гибелью детей, проживавших в неблагополучных семьях. При этом за три месяца с момента установки извещателей гибели детей на пожарах в республике не допущено.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.10.2016 // ПУЛЬС
Итальянцы будут поставлять в Башкирию теплицы
02.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии рассказал Дмитрию Медведеву о повышение гравитации в башкирских моногородах
01.10.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" обыграл "Сибирь" 2:1
01.10.2016 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: Основным претендентом на "Башнефть" является "Роснефть"
01.10.2016 // СПОРТ
БСТ будет транслировать домашние матчи ФК "Уфа"
01.10.2016 // ПУЛЬС
Игорь Шувалов: Правительство продаст весь госпакет "Башнефти"
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте