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ХРОНОГРАФ

Проект из Башкирии победил во Всероссийском конкурсе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.10.2016
Награду в Сочи получила программа по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений

Башкирский проект признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны. Всего для участия в конкурсе было подано 302 заявки из 68 регионов страны. Проект госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям был отобран организаторами конкурса в номинацию «Создание комфортных условий проживания» - сообщает пресс – служба регионального правительства.

Суть проекта заключается в оснащении автономными пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и малоимущие многодетные семьи. Напомним, что это решение было принято правительством республики после увеличения в этом году пожаров с групповой гибелью детей, проживавших в неблагополучных семьях. При этом за три месяца с момента установки извещателей гибели детей на пожарах в республике не допущено.
По мнению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козак, наиболее успешные практики, представленные на конкурс, необходимо внедрять на всей территории страны.

 

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