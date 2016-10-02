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2 октября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии рассказал Дмитрию Медведеву о повышение гравитации в башкирских моногородах// 02.10.2016
Рустэм Хамитов также подверг критике некоторые положения федерального закона
Фото: пресс-службы главы Башкирии
1 октября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его провел премьер – министр страны Дмитрий Медведев.
Глава Башкирии сообщил, что в республике шесть моногородов, и в настоящее время ситуация в них нормализуется.
В городе Кумертау, который в скором времени может войти в число территорий опережающего развития Хамитов пообещал к 2022 году создать не тысячу, не три, а сразу девять тысяч рабочих мест.
Рустэм Хамитов подверг критике и некоторые положения федерального закона и самой программы территорий опережающего развития (ТОР). Он считает, что для большего вовлечения территорий в программу развития моногородов необходимо упростить и ускорить бюрократические процедуры, которые сейчас занимают довольно много времени. Также нужно пересмотреть критерии для участников программы.
Завершая свое выступление, Рустэм Хамитов перешел к космическим терминам, отметив, что «удаётся возвращать силу притяжения этих городов. Гравитацию повышаем. И энергетика новая появляется в этих городах».
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