Глава Башкирии рассказал Дмитрию Медведеву о повышение гравитации в башкирских моногородах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Рустэм Хамитов также подверг критике некоторые положения федерального закона

Фото: пресс-службы главы Башкирии

1 октября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его провел премьер – министр страны Дмитрий Медведев.

Глава Башкирии сообщил, что в республике шесть моногородов, и в настоящее время ситуация в них нормализуется.

– Люди чувствуют себя лучше, увереннее. Появилась надежда, уверенность в завтрашнем дне, и это совершенно меняет ситуацию. Начали обращать внимание на эти города по-настоящему: и деньги пошли, и механизмы новые появились. Видя эту поддержку, меняется психологический климат в этих наших небольших российских городах, – отметил Хамитов. – Там уже появляется нормальная жизнь, нет отчаяния. Хочу сказать, что, может быть, это самый главный результат.

В городе Кумертау, который в скором времени может войти в число территорий опережающего развития Хамитов пообещал к 2022 году создать не тысячу, не три, а сразу девять тысяч рабочих мест.

Рустэм Хамитов подверг критике и некоторые положения федерального закона и самой программы территорий опережающего развития (ТОР). Он считает, что для большего вовлечения территорий в программу развития моногородов необходимо упростить и ускорить бюрократические процедуры, которые сейчас занимают довольно много времени. Также нужно пересмотреть критерии для участников программы.

– К сожалению, завышены критерии для резидентов территорий опережающего развития. Параметры такие сегодня: обеспечить в первый год не менее 5 млн рублей инвествложений и создать 20 новых рабочих мест. Тяжеловато это сделать. По этим критериям почти 95 процентов местных микро- и малых предприятий отсекается от территории опережающего развития. Надо минимум в два раза снизить эту планку, – предложил Рустэм Хамитов. – Тогда, конечно же, громадное количество малых и микропредприятий войдут в число резидентов. У них совершенно другое настроение будет, они работать будут по-другому. Мы там, может быть, потеряем небольшие деньги на налогах, но это непринципиально, на мой взгляд.

Завершая свое выступление, Рустэм Хамитов перешел к космическим терминам, отметив, что «удаётся возвращать силу притяжения этих городов. Гравитацию повышаем. И энергетика новая появляется в этих городах».