2 октября, воскресенье
ХРОНОГРАФ

Глава Башкирии рассказал Дмитрию Медведеву о повышение гравитации в башкирских моногородах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.10.2016
Рустэм Хамитов также подверг критике некоторые положения федерального закона

Фото: пресс-службы главы Башкирии

1 октября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его провел премьер – министр страны  Дмитрий Медведев.

Глава Башкирии сообщил, что в республике шесть моногородов, и в настоящее время ситуация в них нормализуется.

– Люди чувствуют себя лучше, увереннее. Появилась надежда, уверенность в завтрашнем дне, и это совершенно меняет ситуацию. Начали обращать внимание на эти города по-настоящему: и деньги пошли, и механизмы новые появились. Видя эту поддержку, меняется психологический климат в этих наших небольших российских городах, – отметил Хамитов. – Там уже появляется нормальная жизнь, нет отчаяния. Хочу сказать, что, может быть, это самый главный результат.

В городе Кумертау, который в скором времени может войти в число территорий опережающего развития Хамитов пообещал к 2022 году создать не тысячу, не три, а сразу девять тысяч рабочих мест.

Рустэм Хамитов подверг критике и некоторые положения федерального закона и самой программы территорий опережающего развития (ТОР). Он считает, что для большего вовлечения территорий в программу развития моногородов необходимо упростить и ускорить бюрократические процедуры, которые сейчас занимают довольно много времени. Также нужно пересмотреть критерии для участников программы.

– К сожалению, завышены критерии для резидентов территорий опережающего развития. Параметры такие сегодня: обеспечить в первый год не менее 5 млн рублей инвествложений и создать 20 новых рабочих мест. Тяжеловато это сделать. По этим критериям почти 95 процентов местных микро- и малых предприятий отсекается от территории опережающего развития. Надо минимум в два раза снизить эту планку, – предложил Рустэм Хамитов. – Тогда, конечно же, громадное количество малых и микропредприятий войдут в число резидентов. У них совершенно другое настроение будет, они работать будут по-другому. Мы там, может быть, потеряем небольшие деньги на налогах, но это непринципиально, на мой взгляд.

Завершая свое выступление, Рустэм Хамитов перешел к космическим терминам, отметив, что «удаётся возвращать силу притяжения этих городов. Гравитацию повышаем. И энергетика новая появляется в этих городах». 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

02.10.2016
Проект из Башкирии победил во Всероссийском конкурсе
Награду в Сочи получила программа по оснащению автономными пожарными извещателями жилых помещений

01.10.2016
В Уфе открылся XXV концертный сезон Национального симфонического оркестра
Для коллектива этот год юбилейный и очень значимый.

01.10.2016
В Уфе официальные речи заняли половину всего Аксаковского праздника
На главном концерте чиновники и гости приветствовали участников в течение часа.

30.09.2016
В Уфе построят новый республиканский центр психотерапии
Он будет возведен в рамках проекта «К 100-летию Башкортостана — 100 объектов».

30.09.2016
Уфимский Конгресс-холл выиграл премию Russian Business Travel & MICE Award
Конкурс проходит уже 7 год подряд в целях продвижения и развития конгрессных услуг и бизнес-туризма в России.

30.09.2016
"Седьмое небо" в Уфе может быть небезопасным
Очевидцы рассказали, что во время катания дверь кабинки распахнулась.

30.09.2016
В уфимской Нижегородке появится новый жилой комплекс
Компания «Стройфедерация» приступила к разработке проекта планировки и межевания.

29.09.2016
Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Продажа продукции будет проходить на десяти площадках.

29.09.2016
В Уфе завтра на три часа перекроют движение в районе затонского моста
Городские власти рекомендуют для объезда Демское шоссе

29.09.2016
Жители Салавата пожаловались руководителю Росздравнадзора на нехватку детских врачей
В третьем городе Башкирии не хватает узких специалистов

29.09.2016
Городские леса Уфы оказались бесхозными
Верховный суд посчитал, что бездействие властей создает реальную угрозу для сохранности лесных зон.

28.09.2016
В Башкирии на федеральной трассе на год ограничат движение
Связано это со строительством мостов через Тереклю и Мекетевли

28.09.2016
В Башкирии по программе «Земский доктор» получат работу 150 молодых врачей
За время действия программы трудоустроены более 1100 врачей.

28.09.2016
Как купить в Уфе IPhone 7?
В продаже удалось найти всего 5 аппаратов

28.09.2016
В Башкирии ученые разработали новые удобрения
Они позволят воспроизводить естественное плодородие почвы

27.09.2016
Константин Толкачёв: "Школьников надо привлекать к уборке классов"
Политик полностью поддерживает намерения министра образования России.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"