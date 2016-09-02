В Башкирии пьяный водитель угробил в ДТП двоих пассажиров

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина, севший за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением.

Вчера, 1 сентября, в Гафурийском районе Башкирии на втором километре дороги “Зириково-Саитбаба” пьяный водитель “Лады” не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили в госавтоинспекции.

Автомобиль перевернулся. В результате аварии двое пассажиров – 56-летний мужчина и 54-летняя женщина получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Они погибли. Еще двоих пассажиров доставили в больницу.