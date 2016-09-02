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ХРОНОГРАФ
В Уфе появилось городское отделение Всероссийского общества инвалидов// 02.09.2016
Руководителем стал Ришат Аллагузин.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В Уфе создана новая общественная организация – Уфимское городское отделение Башкирской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, сообщает пресс-служба города.
Планируется, что организация будет объединять людей с инвалидностью во всех районах города. Руководителем назначен Ришат Аллагузин, ранее возглавлявший организацию инвалидов Калининского района Уфы.
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