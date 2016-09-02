В Уфе появилось городское отделение Всероссийского общества инвалидов

02.09.2016

Количество пострадавших в уфимском ресторане «Alpenhof» может увеличиться Среди участников злополучного банкета в уфимском ресторане были дети и беременные женщины

02.09.2016

Башкирское УФАС взялось за рекламу Ведомство проверит рекламу на предмет введения потребителя в заблуждение и призыва к насилию и жестокости.

01.09.2016

У безработного уфимца украли 35 миллионов рублей Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».