Количество пострадавших в уфимском ресторане «Alpenhof» может увеличиться

Константин КЛИМОВ

Среди участников злополучного банкета в уфимском ресторане были дети и беременные женщины

Как сообщила нашему агентству уфимка Марина, чью свадьбу отмечали отравившиеся в уфимском ресторане Alpenhof, все гости которых было 64 человека, сдали анализы на сальмонеллёз, но результаты будет только после пятого сентября. При этом количество обратившихся за помощью выше чем сообщают СМИ. Потому что на свадьбе присутствовали гости из соседних городов и регионов, их обращения к врачам остались незамеченными для местной прессы.

- Очень обидно, что именно этот ресторан так подвёл, мы даже и предположить не могли, что такое может случиться, тем более здесь. Раньше довольно часто посещали Alpenhof, и никаких нареканий ни к качеству еды ни к персоналу не было, - рассказала Марина. - Надеюсь, что соответствующие органы со всем разберутся и виновные будут наказаны.

Если подтвердится диагноз сальмонеллез, то последствия могут оказаться значительно серьёзней, чем при обычном отравлении. Дело в том, что на свадьбе присутствовали беременные подруги молодожёнов, а при беременности сальмонеллёз даёт серьёзные осложнения у плода.

Как говорит Марина, после банкета она два раза пыталась обратиться в ресторан с претензией, но каждый раз менеджеры отказывались её принять, объясняя это тем, что претензии принимаются только по почте.

В самом ресторане от каких-либо комментариев отказались.

Результаты первых анализов появятся после пятого сентября, тогда и станет известна точная причина отравления.