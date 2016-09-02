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ХРОНОГРАФ

В Уфе общественники просят администрацию отложить снос погребов у Касимовского озера

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.09.2016
Они просят перенести работы на весну следующего года из-за местных жителей.

Фото: Youtube.com

Инициативная группа Шакши обращалась в администрацию Калининского района по немедленной ликвидации последствий аварии в результате прорыва дамбы и в последующем создании парковой зоны вокруг Касимовского озера, что подразумевало ликвидацию незаконно возведенных погребов в водоохранной рекреационной зоне водного объекта.
Но по многочисленным просьбам владельцев погребов, которые не успели найти альтернативные места хранения своих запасов овощей, горожане обратились с предложением перенести снос погребов на весну 2017 года. 

- Погреба расположены вдоль берега, - пояснила «Медиакорсети» руководитель «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина. – Они построены здесь давно и незаконно, но сейчас люди уже начали закладывать туда овощи, заготовки. Поэтому во избежание конфронтации с населением мы попросили администрацию района перенести работы по благоустройству озера на весну следующего года. Людям надо дать возможность подготовить альтернативные места хранения.
На видео снят диалог с одним из владельцев погребов у озера.

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