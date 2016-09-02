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2 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии пенсии в сентябре выдадут раньше// 02.09.2016
Это связано с празднованием «Курбан-байрам».
В Башкирии в сентябре выплаты пенсии и других социальных выплат будут проводиться раньше, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Это связано с празднованием национального праздника «Курбан-байрам».
Так, 9 сентября вместо 12 свои деньги могут получить жители Агидели, Благовещенска, Кумертау, Мелеуза, Нефтекамска, Салавата, Уфы, Зианчуринского, Уфимского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского районов, а 10 сентября - жители остальных районов.
Получателям через ПАО Сбербанк и ПАО УРАЛСИБ, пенсии которым перечисляются по договору 12 числа, перечисление сумм будет осуществляться 9 сентября, остальным получателям через кредитные организации - в установленные договором сроки.
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