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2 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе повторно оштрафовали предприятие, на котором скончался работник// 02.09.2016
На предприятии вовремя не выплатили штраф за выявленные нарушения.
Сотрудники гострудинспекции расследовали несчастный случай, происшедший 22 февраля с помощником оператора линии продольной резки. Также в ходе внеплановой проверки обнаружились нарушения правил и требования законодательства об охране труда, которые могли угрожать жизни и здоровью работников ООО «Промтехиндустрия». Виновных оштрафовали на 750 тысяч рублей, однако штрафы не были оплачены в установленный срок.
В связи с просрочкой штрафа возбудили административное дело – теперь ООО «Промтехиндустрия» должна более одного миллиона рублей.
Напомним, что 22 февраля помощник оператора скончался в процессе переоснастки режущего механизма линии продольной резки, который предназначался для обработки и подготовки металлического листа к трубопрокату. Во время пробного запуска мужчину приподняло и затянуло к ножам, мужчина получил закрытые травмы, ампутацию обеих рук и множественные переломы, от которых скончался в больнице.
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