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ХРОНОГРАФ
Башкирское УФАС взялось за рекламу// 02.09.2016
Ведомство проверит рекламу на предмет введения потребителя в заблуждение и призыва к насилию и жестокости.
Фото: Кристина Дейнеко
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии 7 сентября проведет экспертный совет, где обсудит рекламные объявления, которые распространяются в Уфе, на предмет введения потребителя в заблуждении, а также призыва к насилию и жестокости.
Специалисты проверят четыре объявления, в том числе рекламу на заднем борту автобуса "Башавтотранса". В ведомстве считают, что в сообщении «При ДТП вызывай аварийного комиссара. ГАИ рекомендует!», у потребителя может возникнуть ассоциация термина ГАИ с государственными органами.
Кроме того, потребителя могут ввести в заблуждение, по мнению ведомства, сообщения следующего содержания «Квартира в Уфе от 1,3 млн р. Рассрочка – 0%. Цены по старому курсу» и «Квартира в Зубово со скидкой от 740 000 руб, 990 000. Срок действия акции с 20.06.2016г. по 31.08.2016г. Предложение ограничено, не является публичной офертой».
Также специалисты обсудят рекламу «Zombie Квест Вакцина есть» на заднем борту автобуса «Башавтотранс» с изображением двух окровавленных женщин - на призыв к насилию и жестокости.
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