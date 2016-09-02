Башкирское УФАС взялось за рекламу

Ольга КОРЗИК

Ведомство проверит рекламу на предмет введения потребителя в заблуждение и призыва к насилию и жестокости.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии 7 сентября проведет экспертный совет, где обсудит рекламные объявления, которые распространяются в Уфе, на предмет введения потребителя в заблуждении, а также призыва к насилию и жестокости.

Специалисты проверят четыре объявления, в том числе рекламу на заднем борту автобуса "Башавтотранса". В ведомстве считают, что в сообщении «При ДТП вызывай аварийного комиссара. ГАИ рекомендует!», у потребителя может возникнуть ассоциация термина ГАИ с государственными органами.

Кроме того, потребителя могут ввести в заблуждение, по мнению ведомства, сообщения следующего содержания «Квартира в Уфе от 1,3 млн р. Рассрочка – 0%. Цены по старому курсу» и «Квартира в Зубово со скидкой от 740 000 руб, 990 000. Срок действия акции с 20.06.2016г. по 31.08.2016г. Предложение ограничено, не является публичной офертой».

Также специалисты обсудят рекламу «Zombie Квест Вакцина есть» на заднем борту автобуса «Башавтотранс» с изображением двух окровавленных женщин - на призыв к насилию и жестокости.