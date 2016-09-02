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ХРОНОГРАФ
В Башкирии уволили ответственного за особо охраняемые природные территории// 02.09.2016
Прокуроры выявили массу нарушений в работе дирекции.
Фото: Кристина Дейнеко
Руководителя Дирекции по особо охраняемым природным территориям Марата Хасанова уволили после прокурорской проверки работы минэкологии республики по надзору за использованием особо охраняемых природных территорий.
Прокуратура выявила массу серьезных нарушений. Например, в береговой зоне Яктыкуля допускалось капительное строительство, предупредительные знаки на границе большинства заповедников республиканского значения отсутствовали. Также на протяжении шести лет не были оформлены охранные обязательства на памятники природы. Чиновники не имели представления о количестве заповедных земель, поставленных на кадастровый учет. В результате на охраняемых территориях свободно пасли скот, вырубали деревья и складировали мусор.
Министерство должным образом не контролировало работу Дирекции по особо охраняемым природным территориям республики, которая являлась поднадзорным учреждением. На «Кандры-Куле» шла незаконная застройка, а по «Иремелю» разъезжали квадроциклисты.
– В ходе прокурорской проверки по результатам рассмотрения внесенного представления сотрудников Дирекции привлекли к дисциплинарной ответственности, а самого руководителя уволили, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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