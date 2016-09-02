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ХРОНОГРАФ

В Башкирии муниципальное предприятие оштрафовано за загрязнение воздуха

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.09.2016
Нарушения выявлены в Кумертау в ходе плановой проверки Минэкологии.

Фото: pixabay.com

Минэкологии республики выявило нарушения природоохранного законодательства в Кумертау, сообщает пресс-служба ведомства. Местный МУП дорожно-озеленительных работ не соблюдал правила при эксплуатации газопылеулавливающих установок.

Данные получены в ходе плановой проверки. В ведомстве отмечают, что МУП нарушил федеральный закон об охране атмосферного воздуха. Это выразилось в том, что он не вел контроль эффективности установок, а также нормативов предельно допустимых выбросов по неорганической пыли.

— Был наложен административный штраф в размере 20-ти тысяч рублей, который был оплачен своевременно и в полном объеме, - говорится в сообщении. - В настоящее время нарушения устранены.

 

 

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