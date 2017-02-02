В Башкирии инвалид получил лекарства только после вмешательства прокурора

Злата ЗУКОВИЧ

Ранее ему говорили, что лекарств в аптеке нет.

Инвалид третьей группы обратился в прокуратуру Стерлитамака из-за того, что ему отказали в обеспечении лекарствами, сообщили в пресс-службе ведомства. По закону мужчина имел право на бесплатное лечение, как состоящий на диспансерном учете с ишемической болезнью сердца.

В декабре прошлого года ему отказали в выписке рецепта на препарат, который назначил лечащий врач, сославшись на отсутствие лекарства в аптеке. После того, как прокурор внес предписание руководству лечебного учреждения, инвалида обеспечили необходимыми медикаментами. Лечащего врача привлекли к дисциплинарной ответственности.