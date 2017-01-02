В 2016 году в Башкирии заключено около 25 тысяч браков

Кристина ДЕЙНЕКО

Чаще всего люди женятся после 25 лет.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкортостане чаще всего вступают в брак женщины и мужчины старше 25 лет. Самый популярный возраст брачующихся находится в диапазоне от 25 до 34 лет. Сначала люди делают карьеру, обзаводятся жильем и только после этого играют свадьбу.