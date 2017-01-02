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ХРОНОГРАФ

В 2016 году в Башкирии заключено около 25 тысяч браков

Кристина ДЕЙНЕКО // 02.01.2017
Чаще всего люди женятся после 25 лет.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкортостане чаще всего вступают в брак женщины и мужчины старше 25 лет. Самый популярный возраст брачующихся находится в диапазоне от 25 до 34 лет. Сначала люди делают карьеру, обзаводятся жильем и только после этого играют свадьбу.

-  За 11 месяцев 2016 года в республике зарегистрировано 23 584 браков, - сообщила пресс-секретарь государственного комитета Башкирии по дела юстиции Лейсан Абдуллина.

 

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