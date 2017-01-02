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ХРОНОГРАФ
Евгения Машко сняла свой «Манекен челендж»// 02.01.2017
Во флэшмобе участвовала вся семья теледивы.
Фото: соцсети
Столь популярный флэшмоб «Манекен челендж» дошел и до Уфы. Свое собственное видео с замершими людьми сняла Евгения Машко. Участие приняла вся семья, даже самые юные ее члены Ева-Мария и Елисей. В целом эксперимент удался.
- 2 дня семейных гуляний. Иногда хочется, чтобы все замерли на 5 мин, а я спокойно сделала глоток шампанского. Когда в доме 6 собственных детей, 3 племянника и все бабушки и дедушки, то сделать #manekenchallenge - really. Но даже Елисей и Ева-Мария старались как могли, - пишет Евгения Машко на своей странице ВКонтакте.
«Манекен челендж» (англ. Mannequin Challenge, mannequin — манекен, challenge — вызов) — это новый интернет-флешмоб. Необходимо, чтобы участники находились в самых неожиданных местах и внезапно замирали в разных позах, как в детской игре «Море волнуется раз». Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет под хэштегом #MannequinChallenge.
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