1 декабря, четверг
ХРОНОГРАФ

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом

Злата ЗУКОВИЧ // 01.12.2016
В республике проходят информационные акции #ОстановиСПИД.

Сегодня, в день Всемирного дня борьбы со СПИДом в Башкирии, проводится широкомасштабная информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции. С 24 по 30 ноября в городах Мелеузе, Белебее, Нефтекамске, Туймазах, Ишимбае проведены информационные акции для молодежи #ОстановиСПИД. Студенты БГПУ им. М.Акмуллы побывали на межведомственной образовательной акции «Лаборатория знаний. ВИЧ без мифов и иллюзий», в которой приняли участие 60 человек. Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, в образовательных учреждениях городов Мелеуз, Белебей, Нефтекамск, Туймазы, Ишимбай, Бирск, Октябрьский, Салават, Уфа проведен конкурс-квест среди учащихся 10-11 классов в интерактивной игровой форме, направленный на повышение информированности подростков в вопросах снижения риска инфицирования ВИЧ.

В Башкирии с начала 2016 года выявлено ВИЧ-инфицированных – 2367 человек. Из них в столице республики проживает 739. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости стал ниже на 5,73 процента.

Свыше 20% населения России прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2016 году, как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на II Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

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