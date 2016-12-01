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ХРОНОГРАФ
"Уфаводоканал" взял ответственность на себя за обрушение дороги// 01.12.2016
Причиной обвала грунта стали некачественно выполненные работы.
Фото: БашДТП
Накануне днем, на улице Первомайская в Уфе, обрушилась часть проезжей части. Как оказалось, причина не карстовые пустоты, а некачественно выполненые работы, которые были проведенны этой осенью подрядчиком "Уфаводоканала", сообщает РБК-Уфа.
Генеральный директор предприятия Аскар Файзуллин сообщил изданию, что во время ремонтных работы, рабочие "перекладывали трубу и плохо уплотнили грунт, поэтому он и просел на всем диаметре котлована ". Он дал обещание, что все последствия ЧП будут устранены за ближайшие два дня.
Подобное ЧП в Уфе не первое, за последнюю неделю это уже 4 случай. В минувшую субботу на улице Интернациональной был обвал грунта глубиной 11 метров, туда провалилась машина, которую так и не нашли. Второй случай произошел в Сипайлово, в одном из дворов прорвало трубу. По словам очевидцев вода била фонтаном несколько дней, после чего приехали сотрудники "Уфаводоканала", раскопали яму и стали ремонтировать трубы. Третий случай - обвал грунта на Первомайской, а четвертый (вчерашний) на улице Достоевского.
Стоит отметить, что под Уфой лежат 150-200 метровые платы гипса, он ломается при сильной нагрузке. Специалисты советуют перестать строить новые здание в городе и начать строительство за пределами столицы Башкирии.
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