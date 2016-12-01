В Уфе пострадала пассажирка обстрелянного троллейбуса

Злата ЗУКОВИЧ

В женщину «прилетел» осколок стекла.

Вчера, 30 ноября, в 16:39 рядом с пересечением улиц Мингажева и 50 лет Октября был обстрелян троллейбус №21, двигавшийся в сторону «Аграрного университета», сообщили в пресс-службе администрации города.

Предположительно, по троллейбусу палили из пневматики. В результате 78-летняя пассажирка получила травму от разлетевшихся осколков стекла. На место случившегося выезжали «Скорая помощь» и полицейские.