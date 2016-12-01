1 декабря, четверг
ХРОНОГРАФ

Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.12.2016
Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского

Председатель Госсобрания Константин Толкачев, выступая перед депутатами, объявил о проведении в декабре внеочередного заседания парламента республики.

9 декабря 2016 года состоится 36 (внеочередное) заседание, на котором глава Башкортостана обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии.

Напомним, что Послание Главы республики парламенту планировалось огласить 30 ноября, но было перенесено в связи с тем, что 1 декабря с ежегодным Посланием Федеральному собранию обратится Президент России Владимир Путин.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

01.12.2016
В Уфе пострадала пассажирка обстрелянного троллейбуса
В женщину «прилетел» осколок стекла.

30.11.2016
«Триколор» начал терять ключевых клиентов
Первым ушли каналы холдинга «Discovery».

30.11.2016
В Уфе в школе №116 капремонт не проводили 53 года
Родители учеников просят выделить деньги в следующем году.

30.11.2016
ОНФ предложил разработать программу по рекультивации мусорных свалок
На ее финансирование, считать общественники, можно направить штрафы предприятий.

30.11.2016
ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения
Кроме того, общественники считают нужным запретить строить объекты на месте сгоревших зданий.

29.11.2016
В уфимском микрорайоне «Дёма» появится временная свалка
Администрация города передаст землю под свалку в безвозмездное пользование

29.11.2016
В Башкирии ВАЗ-2111 въехал в карету скорой помощи
Трое пострадавших были госпитализированы.

29.11.2016
В Башкирии поликлиники переходят на выдачу электронных рецептов
Об этом сообщила руководитель Роздравнадзора по Башкирии Динара Гашимова

29.11.2016
В Башкирии создано более 300 народных дружин
Их численность насчитывает почти 7 тысяч человек

28.11.2016
Башкирия получит 17 новых автомобилей «скорой» помощи
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

28.11.2016
В Башкирии компания отдаст полмиллиона рублей за взяточничество директора
Руководитель предложил 5000 рублей от лица компании, организация в итоге отдаст 500000.

28.11.2016
В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП
Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.

27.11.2016
В Башкирии избрали председателя регионального отделения «Зеленые»
В Уфе состоялось заседание регионального совета партии

26.11.2016
В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»
Открыта регистрация на первую встречу участников

26.11.2016
В Уфе под землю провалилась «Лада- Калина»
Автомобиль так и не удалось найти

26.11.2016
В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

25.11.2016
В Уфе горел православный храм
Обошлось без жертв.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"