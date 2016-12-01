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1 декабря, четверг
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ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря// 01.12.2016
Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского
Председатель Госсобрания Константин Толкачев, выступая перед депутатами, объявил о проведении в декабре внеочередного заседания парламента республики.
9 декабря 2016 года состоится 36 (внеочередное) заседание, на котором глава Башкортостана обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии.
Напомним, что Послание Главы республики парламенту планировалось огласить 30 ноября, но было перенесено в связи с тем, что 1 декабря с ежегодным Посланием Федеральному собранию обратится Президент России Владимир Путин.
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