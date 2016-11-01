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ХРОНОГРАФ

Верховный суд разрешил водителям взыскивать с ГИБДД моральный вред

Константин КЛИМОВ // 01.11.2016
В решении Верховного суда России говорится о взыскании морального вреда за несправедливые штрафы.

Решение, вынесенное Верховным судом по иску жителя Липецкой области, может стать прецедентом в юридической практике и отбить у инспекторов ДПС желание выписывать несправедливые штрафы.

Эта история началась в 2015 году, когда водителю из Липецкой области выписали штраф за обгон по встречной полосе, там, где это запрещено.

Позже автовладелец оспорил пятисотрублёвый штраф в суде и смог доказать, что он физически не смог выехать на встречную полосу, так как в этом месте установлен металлический отбойник. После того как суд аннулировал штраф, оправданный водитель подал иск с требованием взыскать с ГИБДД десять тысяч рублей, пять из них  - на оплату услуг адвоката, ещё пять  - в качестве компенсации морального вреда.

Районный, а затем и областной суд в компенсации морального вреда автолюбителю отказали. Но тот не остановился и добился положительного решения Верховного суда России.

- Согласно 53 статье Конституции РФ, гражданин имеет право на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействиями) органов власти, - говорится в решении, - Нижестоящий суд не учёл, что моральный вред может заключаться в испытываемом унижении, ином другом дискомфортном состоянии.

В связи с этим дело было направлено на повторное рассмотрение, а все автолюбители России получили возможность отсудить у ГИБДД компенсацию морального вреда.

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