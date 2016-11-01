В центре Уфы откроют сквер имени Шакирова

Злата ЗУКОВИЧ

Вчера был заложен первый камень.

Фото: ufacity.info

31 октября в Уфе около дома №75 на улице Коммунистической прошла торжественная церемония – заложили камень на месте будущего сквера имени Мидхата Закировича Шакирова.

Мидхат Шакиров - советский государственный и партийный деятель, 18 лет он был первым секретарем Башкирского обкома КПСС (с 1969 по 1987), Герой Социалистического Труда. В этом году в Башкирии отмечают 100-летие со дня его рождения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Мидхат Закирович внимательно относился к развитию Уфы, как столицы Башкирской АССР.

– За время работы Мидхата Закировича в Уфе были развернуты невиданные масштабы ввода жилья, фактически был сформирован индустриальный каркас города, проложены широкие магистрали, были проделаны огромные работы по водоснабжению, электроснабжению и теплоснабжению города, – отметил мэр города Ирек Ялалов.