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1 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В центре Уфы откроют сквер имени Шакирова// 01.11.2016
Вчера был заложен первый камень.
Фото: ufacity.info
31 октября в Уфе около дома №75 на улице Коммунистической прошла торжественная церемония – заложили камень на месте будущего сквера имени Мидхата Закировича Шакирова.
Мидхат Шакиров - советский государственный и партийный деятель, 18 лет он был первым секретарем Башкирского обкома КПСС (с 1969 по 1987), Герой Социалистического Труда. В этом году в Башкирии отмечают 100-летие со дня его рождения.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, Мидхат Закирович внимательно относился к развитию Уфы, как столицы Башкирской АССР.
– За время работы Мидхата Закировича в Уфе были развернуты невиданные масштабы ввода жилья, фактически был сформирован индустриальный каркас города, проложены широкие магистрали, были проделаны огромные работы по водоснабжению, электроснабжению и теплоснабжению города, – отметил мэр города Ирек Ялалов.
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