1 ноября, вторник
ХРОНОГРАФ

Башкирия в Турции представит логотип заявки на проведение Апимондии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.11.2016
Республика претендует на проведение международного конгресса пчеловодов в 2021 году.

Сегодня, 1 ноября, в провинции Мугла Турецкой Республики стартует 5 Международный конгресс пчеловодства и соснового меда. В рамках мероприятия состоится презентация Башкирии  в качестве кандидата на право проведения в 2021 году 47 Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».

Также на выставке медовой продукции республика представляет лучшие сорта меда и продуктов пчеловодства, косметические средства, сообщает отдел по связям с общественностью АНО по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества «Офис-группа РБ».

В Уфе к форуму разработан новый презентационный набор, который получат все участники конгресса. Утвержден логотип заявочной кампании России на проведение 47 Международного конгресса «Апимондия» и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году в столице Башкирии. Эмблема разработана независимым российским визуально-коммуникационным агентством «ДизайнДепо» и представляет собой стилизованный образ пчелы, выполненный в цветовых градациях «медовых» оттенков. Символизм образа определяет тематику и специфику мероприятия.

По задумке разработчиков, крылья пчелы образуют силуэт сердца. Это символ радушия и гостеприимства Башкирии как принимающей стороны, а также символ заботы о сохранении пчёл. В месте наложения крыльев появляется силуэт капли. Это капля мёда — ещё один графический маркер направленности конгресса и выставки. Голова пчелы представляет собой оранжевый круг, который олицетворяет глобальный характер и важность вопросов, обсуждаемых на конгрессе. Круг занимает место буквы «О» в названии конгресса и расположен точно по центру, тем самым подчёркивая особое внимание к проблемам сохранения и выживания пчёл.

- Яркий, теплый, притягивающий внимание и вызывающий интерес логотип, мы уверены, будет оценен по достоинству участниками 5 Международного конгресса пчеловодства и соснового меда, - отметил министр РБ Руслан Мирсаяпов. – Ожидается, что участие в конгрессе примут около 2000 человек, в том числе и члены Федерации «Апимондия», которые в 2017 году будут определять голосованием место проведения конгресса в 2021 году.

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