В Уфе за ночь расчистили дороги от снега

Злата ЗУКОВИЧ

Дворы многоэтажек расчищают от снега около 100 единиц техники.

Фото: ufacity.info

Снегопад в Башкирии продолжался почти 14 часов, поэтому в период с вечера 31 октября до утра 1 ноября на улицах Уфы работало 315 единиц снегоуборочной техники, сообщили в мэрии города. Местами была метель, а на отдельных участках и гололед, но с последствиями снегопада городским службам удалось справиться.

В основном уборка проходила в ночное время, когда дороги не так сильно загружены. В пресс-службе администрации города сообщили, что в осенне-зимний период 2016-2017 годов планируется использовать 55 тысяч тонн песка и около 5500 тонн соли для обеспечения безопасности дороги.