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1 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Прогноз погоды на три дня в Башкирии: ожидается снег// 01.11.2016
Столбик термометра опустится до – 13.
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сегодня, 1 ноября, ожидается мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, слабый гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -2,+3°.
В среду, 2 ноября, ожидается небольшой снег. На дорогах – снежный накат, гололедица. Ветер северный. северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем 0,-5°.
В четверг, 3 ноября, также ожидается снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -13,-18°, днем -1,-6°.
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