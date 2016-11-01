1 ноября, вторник
ХРОНОГРАФ

Прогноз погоды на три дня в Башкирии: ожидается снег

Ольга КОРЗИК // 01.11.2016
Столбик термометра опустится до – 13.

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня, 1 ноября, ожидается мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, слабый гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит  0,-5°, днем -2,+3°.

В среду, 2 ноября, ожидается небольшой снег. На дорогах – снежный накат, гололедица. Ветер северный. северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем 0,-5°.

В четверг, 3 ноября, также ожидается снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -13,-18°, днем -1,-6°.

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