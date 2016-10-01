В Уфе открылся XXV концертный сезон Национального симфонического оркестра

Кристина ДЕЙНЕКО

Для коллектива этот год юбилейный и очень значимый.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В ГЗК "Башкортостан" состоялось открытие XXV концертного сезона Национального симфонического оркестра. Мероприятие началось с того, что гостей попросили соблюдать определенный дресс-код. Мужчинам рекомендовали прийти на концерт, если не в смокингах, то хотя бы в костюмах, а представительниц прекрасного пола ждали в вечерних платьях. На входе слушателей встречали и провожали в гардероб, далее в фотозону, а потом – на красную ковровую дорожку. К сожалению, не все соблюли дресс-код, некоторый пришли на симфонический вечер в джинсах и свитерах, но главное, что начало хорошему вкусу и тону положено.

Концерт состоял из произведений великого русского композитора Сергея Прокофьева. Несколько часов музыканты радовали слушателей и зрителей отличной классической музыкой.