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ХРОНОГРАФ

В Уфе официальные речи заняли половину всего Аксаковского праздника

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.10.2016
На главном концерте чиновники и гости приветствовали участников в течение часа.

В Башкирском театре оперы и балеты вчера прошел большой Аксаковский праздник. От одного и главных культурных событий региона зрители ждали красивого концерта, выступлений профессиональных музыкантов, эстетического удовольствия. Все это они получили. Но лишь после того, как выслушали многочисленных официальных гостей. А говорили и приветствовали они ни больше  ни меньше, а целый час.

Аксаковские дни в Башкирии давно стали традицией: они проводятся здесь уже 26-ой раз. Удивить чем-то действительно и оригинальным в такой ситуации, понятно, сложно. Но в этом году организаторы "постарались" особенно. Они разделили праздник на две части – официальную и концертную. Однако первая растянулась на столько, что вторая стала зрителю уже неинтересна.

Гости праздника зашли в зал оперного театра в семь часов вечера. Когда на сцену вышли ведущие и объявили о том, что их хочет поприветствовать вице-премьер Салават Сагитов, зрители восприняли это как должное. Но кто же знал, что это официальное лицо – лишь главное и первое в списке, а всего их несколько десятков. Чиновники, писатели, гости из других регионов и зарубежных стран выходили на сцену один за другим. И каждый вновь и вновь рассказывал о том, что делается здесь и там для сохранения памяти о писателе  Сергее Аксакове.

- Кстати, в прошлом году рассказывали примерно тоже самое, из года в год одно и то же, - заметил в беседе с корреспондентом «Медиакорсети» один из зрителей в зале.

Концертная программа в итоге началась лишь в восемь часов. К этому времени люди так устали от пустого официоза, что, казалось, хотели только одного: чтобы все поскорее закончились. Музыканты и танцоры отработали свою часть на отлично: все номера были исполнены на очень достойном уровне. Но настроение в зрительном зале все равно было испорчено впечатлением от долгих скучных речей.

 

Выходили из зала большинство людей с вялыми, грустными лицами. Улыбались только чиновники и организаторы, видимо, считавшие, что сделали все так, как и было нужно.

— Это какой-то кошмар, - поделился своим впечатлением о празднике 42-летний Александр. – У меня сложилось впечатление, что официальные приветствия специально вынесли вперед, чтобы эти важные персоны быстрее освободились и уехали. Понятно, что правительственного уровня мероприятия. Но могли же вперемешку набить речи и музыкальные номера. Московские концерты правительственные смотрим по телевизору, так и делают. И воспринимается это проще.

—  Скучно, затянуто, кому нужны были эти речи на час, пришла первый раз на этот праздник, но мне жаль потраченного времени, - искренне призналась 37-летняя Наиля. – И актеров жаль, особенно детей, которые пели тут, сколько они там за кулисами ждали, мучались.

— Ну а что вы хотите от наших чиновников, - усмехнулся 28-летний Ренат. – У них все должно быть по порядку. А что касается концертов, то я не первый раз на них, и постоянно одно и то же. Каждый год. Понятно, что денег, наверное, нет на более масштабные праздники. Но, знаете, это уже не хорошая традиция.

 

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