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ХРОНОГРАФ
В Уфе официальные речи заняли половину всего Аксаковского праздника// 01.10.2016
На главном концерте чиновники и гости приветствовали участников в течение часа.
В Башкирском театре оперы и балеты вчера прошел большой Аксаковский праздник. От одного и главных культурных событий региона зрители ждали красивого концерта, выступлений профессиональных музыкантов, эстетического удовольствия. Все это они получили. Но лишь после того, как выслушали многочисленных официальных гостей. А говорили и приветствовали они ни больше ни меньше, а целый час.
Аксаковские дни в Башкирии давно стали традицией: они проводятся здесь уже 26-ой раз. Удивить чем-то действительно и оригинальным в такой ситуации, понятно, сложно. Но в этом году организаторы "постарались" особенно. Они разделили праздник на две части – официальную и концертную. Однако первая растянулась на столько, что вторая стала зрителю уже неинтересна.
Гости праздника зашли в зал оперного театра в семь часов вечера. Когда на сцену вышли ведущие и объявили о том, что их хочет поприветствовать вице-премьер Салават Сагитов, зрители восприняли это как должное. Но кто же знал, что это официальное лицо – лишь главное и первое в списке, а всего их несколько десятков. Чиновники, писатели, гости из других регионов и зарубежных стран выходили на сцену один за другим. И каждый вновь и вновь рассказывал о том, что делается здесь и там для сохранения памяти о писателе Сергее Аксакове.
- Кстати, в прошлом году рассказывали примерно тоже самое, из года в год одно и то же, - заметил в беседе с корреспондентом «Медиакорсети» один из зрителей в зале.
Концертная программа в итоге началась лишь в восемь часов. К этому времени люди так устали от пустого официоза, что, казалось, хотели только одного: чтобы все поскорее закончились. Музыканты и танцоры отработали свою часть на отлично: все номера были исполнены на очень достойном уровне. Но настроение в зрительном зале все равно было испорчено впечатлением от долгих скучных речей.
Выходили из зала большинство людей с вялыми, грустными лицами. Улыбались только чиновники и организаторы, видимо, считавшие, что сделали все так, как и было нужно.
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