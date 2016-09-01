В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

Ольга КОРЗИК

Госсобрание республики рассмотрит законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения продажи алкоголя.

Фото: pixabay.com

В Башкирии депутаты местного Госсобрания рассмотрят проект закона, внесенный прокурором республики, который устанавливает дополнительные ограничения на продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Госсобрания.

Если законопроект будет принят, то продажа алкоголя будет запрещена в день «Последнего звонка», а также на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, за исключением кафе и ресторанов.

В обосновании необходимости принятия закона говорится, что каждое четвертое преступление в первом квартале этого года совершено с участием несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, по мнению авторов законопроекта, «негативное влияние на состояние общественного порядка оказывают предприятия торговли, продающие алкогольную продукцию для распития на месте реализации, без создания соответствующих условий, предусмотренных стандартами в области общественного питания».

- Проведённый анализ обращений граждан свидетельствует о том, что данные торговые точки создают предпосылки для постоянного нарушения общественного порядка, тишины и покоя граждан, санитарно-эпидемиологических требований, - сообщили в прокуратуре.



– Данный законопроект укладывается в общий тренд борьбы с влиянием алкоголя на детей и подростков, – считает председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев. – Напомню, что весной мы направили в Госдуму инициативу, дающую право лечения алкоголизма несовершеннолетних с согласия родителей. Нужно последовательно создавать барьеры между детьми и алкоголем, наркотиками и другими соблазнами. Думаю, практически все согласятся, что такой светлый праздник как день прощания со школой, «Последний звонок» не должен проходить под звон рюмок и бокалов.