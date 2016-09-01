В Башкирии школу в районе построили за девять месяцев

Наталья КУЗНЕЦОВА

Объект возведен в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

Фото: glavarb.ru

Рустэм Хамитов вчера принял участие в открытии школы в райцентре Федоровского района, сообщает пресс-служба главы региона. Образовательное учреждение было построено в рекордно короткие сроки – за девять месяцев. На это было потрачено 250 миллионов рублей, выделенных из республиканской адресной инвестиционной программы.

- Средняя на 375 мест разместилась в современном трёхэтажном корпусе общей площадью 6,7 тысяч квадратных метра, - говорится в сообщении. - В школе – 19 учебных кабинетов, из них 12 – с лабораториями. На прилегающей территории имеются четыре зоны для активного отдыха школьников и вспомогательные помещения.

В этом году в новой школе будут функционировать 19 классов-комплектов. Сегодня за парты здесь сели 33 первоклассника.