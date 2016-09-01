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1 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии за 8 месяцев отремонтировано 550 многоквартирных домов// 01.09.2016
Такие данные приводит Региональный оператор РБ.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии в этом году НОФ «Региональный оператор РБ» запланировал отремонтировать 1063 дома (в том числе 410 в Уфе) общей площадью 4,1 млн кв. м. По состоянию на 1-ое сентября, как отмечают в фонде, уже проведен ремонт в 550 многоквартирных домах (220 - в Уфе) общей площадью 2,8 млн кв м.
- По остальным запланированным объектам в городах и районах республики работы идут согласно утвержденному графику. В летний период акцент делается на сезонные работы, такие, как ремонт «мокрых» фасадов, замена мягких кровель и ремонт систем отопления, так как эти виды работ нельзя проводить при минусовых температурах. По программе в каждом из включенных в план жилых зданий производится какой-либо один, реже - два вида ремонта: рабочие меняют системы водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения, ремонтируют крыши и фасады, заменяют лифты, - сообщили в фонде.
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