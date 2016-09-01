У безработного уфимца украли 35 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Фото: Кристина Дейнеко

Доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств УГНТУ 38-летний Сергей Денисов обратился в полицию с заявлением, в котором пострадавший указал, что из его машины была похищена сумка с 35 миллионами рублей.

Как сообщает Лайф, злоумышленник украл деньги из машины, которая была припаркована возле дома на улице Кирова. Автомобиль «Лада Ларгус» принадлежал безработному 54-летнему уфимцу С. Панову. Следов взлома не обнаружено, вероятно грабители использовали специальное сканирующее устройство.