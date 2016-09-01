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1 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
На художественного оформителя рок-оперы «Акбузат» готовы потратить 590 тысяч рублей// 01.09.2016
Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Уфе ищут художественного оформителя для рок-оперы «Акбузат». Заявка Государственного академическиого русского драматического театра уже на сайте госзакупок. Максимальная сумма 590 тысяч рублей. Исполнитель должен подготовть макет и экскизы мебели, декораций и т.д. «Акбузат» должна открыть новый театральный сезон. Режиссёром-постановщиком является Михаил Рабинович.
В Уфе ищут художественного оформителя для рок-оперы «Акбузат». Заявка Государственного академическиого русского драматического театра уже на сайте госзакупок. Максимальная сумма 590 тысяч рублей.
Исполнитель должен подготовть макет и экскизы мебели, декораций и т.д.
«Акбузат» должна открыть новый театральный сезон. Режиссёром-постановщиком является Михаил Рабинович.
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