В Уфе на учредителя ЖЭУ возбудили уголовное дело

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина решил сменить власть в ЖЭУ по поддельным протоколам.

Один из учредителей «ЖЭУ-60» и «ЖЭУ-19» сфальсифицировал протоколы общего собрания участников, чтобы захватить управление и сменить директоров фирм. В поддельных документах говорилось об отстранении руководителей вышеуказанных ЖЭУ и назначении новых.

По протоколам сведения о смене руководства компаний были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Законные директора ЖЭУ, узнав о случившемся, обратились в прокуратуру.

- В результате доследственной проверки в отношении учредителя фирм возбуждены уголовные дела по статье «Фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.