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ХРОНОГРАФ
В Уфе на учредителя ЖЭУ возбудили уголовное дело// 01.09.2016
Мужчина решил сменить власть в ЖЭУ по поддельным протоколам.
Один из учредителей «ЖЭУ-60» и «ЖЭУ-19» сфальсифицировал протоколы общего собрания участников, чтобы захватить управление и сменить директоров фирм. В поддельных документах говорилось об отстранении руководителей вышеуказанных ЖЭУ и назначении новых.
По протоколам сведения о смене руководства компаний были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Законные директора ЖЭУ, узнав о случившемся, обратились в прокуратуру.
- В результате доследственной проверки в отношении учредителя фирм возбуждены уголовные дела по статье «Фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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