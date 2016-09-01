В Уфе начата реставрация еще одного памятника архитектуры

Наталья КУЗНЕЦОВА

Начаты работы одного из корпусов Башгоспедуниверсита – бывшего здания землемерного училища

В Уфе начат ремонт еще одного памятника архитектуры на ул. Октябрбской революции 10/1. Это бывший дом купчихи Ираиды Чижовой. В последствии это было здание землемерного училища, а ныне – один из корпусов Башгоспедауниверситета.

- К подрядной организации предъявляются особые требования, - подчеркнули в пресс-службе администрации города. - При обновлении фасада элементы декора, лепнины и внешнее оформление здания останутся без изменений.

Двухэтажное кирпичное здание с большим пристроем и флигелем, богато украшенном лепниной, построено в 1870–1880 годах. В декоре присутствуют элементы позднего классицизма и эклектики. Землемерное училище находилось здесь с 1876 года. В советское время здесь была сначала школа для сирот, затем - школа для швейников, в годы войны – госпиталь, позже – райкомы ВЛКСМ и КПСС. Долгое время в этом здании размещался Геологический институт.