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ХРОНОГРАФ
В Уфе начата реставрация еще одного памятника архитектуры// 01.09.2016
Начаты работы одного из корпусов Башгоспедуниверсита – бывшего здания землемерного училища
В Уфе начат ремонт еще одного памятника архитектуры на ул. Октябрбской революции 10/1. Это бывший дом купчихи Ираиды Чижовой. В последствии это было здание землемерного училища, а ныне – один из корпусов Башгоспедауниверситета.
- К подрядной организации предъявляются особые требования, - подчеркнули в пресс-службе администрации города. - При обновлении фасада элементы декора, лепнины и внешнее оформление здания останутся без изменений.
Двухэтажное кирпичное здание с большим пристроем и флигелем, богато украшенном лепниной, построено в 1870–1880 годах. В декоре присутствуют элементы позднего классицизма и эклектики. Землемерное училище находилось здесь с 1876 года. В советское время здесь была сначала школа для сирот, затем - школа для швейников, в годы войны – госпиталь, позже – райкомы ВЛКСМ и КПСС. Долгое время в этом здании размещался Геологический институт.
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