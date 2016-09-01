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1 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии грузовик переехал лежащего на дороге мужчину// 01.09.2016
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Сегодня ночью, 1 сентября, 23-летний мужчина, управляя грузовиком ГАЗ-3010, наехал на лежащего на проезжей части пешехода, сообщает Госавтоинспекция по РБ. Несчастный случай произошел в 3 часа 10 минут на 67 км. автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. От полученных травм пешеход - мужчина 1975 года рождения, скончался на месте.
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