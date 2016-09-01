В Башкирии грузовик переехал лежащего на дороге мужчину

30.08.2016

13 посетителей уфимского ресторана обратились к врачам с отравлением Как сообщили пострадавшие 28 и 29 августа все они посещали один ресторан.

30.08.2016

В Уфе отреставрируют усадьбу Соловьевых На реставрацию усадьбы Соловьевых выделят 21,5 миллиона рублей.

30.08.2016

В Уфе загорелся старинный паровоз ЧП произошло накануне вечером в Демском районе.

29.08.2016

В Башкирии разбился парапланерист из Тюмени Несчастный случай произошел около села Аскарово в Абзелиловском районе.