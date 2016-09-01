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ХРОНОГРАФ

Уфимский ресторан «Alpenhof», где отравились 15 человек, временно закрыт

Ольга КОРЗИК // 01.09.2016
Здесь зарегистрировано групповое заболевание острым гастроэнтеритом.

Фото: страница ресторана в ВК

В Уфе Роспотребнадзор временно приостановил деятельность уфимского ресторанного комплекса «Alpenhof», где отравились 15 человек, в том числе 2 детей.

Как пишут СМИ, все отравившиеся были гостями на свадьбе, которую праздновали тут 26 августа. Всего на банкете, по данным "Комсомольской правды" было 64 человека. За еду молодожены заплатили более 200 тыс. руб. 

 На следующий день после свадьбы часть  гостей почувствовали недомогание, боли в животе и тошноту. Они обратились за помощью в больницу. В результате 29 августа было зарегистрировано "групповое заболевание острым гастроэнтеритом".

В настоящее время все 15 человек получают медицинскую помощь.  

Региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

- По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлен протокол о временном запрете деятельности ресторанного комплекса. Материалы дела для принятия решения об административном приостановлении деятельности направлены в суд Советского района Уфы, отмечается в сообщении ведомства. 

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